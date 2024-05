(Di domenica 12 maggio 2024) Cartellino giallo pesante per Teunnella sfida tra Roma edel Gewiss Stadium, importante scontro per mettere in chiaro...

EUROPA LEAGUE. Dopo l’1-1 dell’andata, si gioca giovedì 9 maggio alle 21 al Gewiss Stadium. In difesa, insieme a Djimsiti e Hien, Scalvini o in alternativa de Roon.

ammonito Koopmeiners : l’ex AZ era diffidato e per via del giallo su El Shaarawy salterà la prossima sfida di campionato Ammonizione pesante per Teun Koopmeiners . Il centrocampista dell’ Atalanta è stato sanzionato con il cartellino giallo per un ...

Atalanta, Koopmeiners ammonito: diffidato, salterà la prossima - atalanta, koopmeiners ammonito: diffidato, salterà la prossima - Ammonito koopmeiners: l’ex AZ era diffidato e per via del giallo su El Shaarawy salterà la prossima sfida di campionato Ammonizione pesante per Teun koopmeiners. Il centrocampista dell’atalanta è ...

Atalanta, Koopmeiners diffidato e ammonito: ecco quale partita salta - atalanta, koopmeiners diffidato e ammonito: ecco quale partita salta - Cartellino giallo pesante per Teun koopmeiners nella sfida tra Roma e atalanta del Gewiss Stadium, importante scontro per mettere in chiaro chi si qualificherà.

Atalanta-Roma, la MOVIOLA LIVE: giallo per Koopmeiners, salta il Lecce - atalanta-Roma, la MOVIOLA LIVE: giallo per koopmeiners, salta il Lecce - Questi i principali episodi da moviola di atalanta-Roma, posticipo della domenica della 36esima giornata di Serie A. Sarà il signor Marco Guida della sezione arbitrale.