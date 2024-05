Giro d' Italia a Napoli 2024 - folla e applausi per la volata più bella Sindaco Manfredi | Sarà la città delle bici

Alexander Krieger , 32enne ciclista tedesco della Tudor Pro Cycling Team, è rimasto ferito in una caduta durante l’ultima tappa del Giro d’Italia , all’altezza di Via Petrarca, a poca distanza dall’arrivo a Napoli . Il tedesco è stato trasportato in ...

“Chi non salta juventino è”: la reazione di Thiago Motta fa il giro del web - “Chi non salta juventino è”: la reazione di Thiago Motta fa il giro del web - Sulla cresta dell’onda ormai da settimane, Thiago Motta è finito al centro di un interessante siparietto. Juventus sempre sullo ‘sfondo’. Nonostante l’ennesime scialba prestazione stagionale, la Juven ...

Ciclismo, Giro d'Italia: caduta per Krieger, ricoverato in ospedale a Napoli - Ciclismo, giro d'Italia: caduta per Krieger, ricoverato in ospedale a napoli - Alexander Krieger, ciclista tedesco della Tudor Pro Cycling Team, di 32 anni, è rimasto ferito in una caduta durante la tappa del giro d'Italia, all'altezza di via Petrarca, a poca distanza dall'arriv ...

Giro d'Italia 2024 a Napoli, Cunego su Pogacar: «Famelico come Merckx» - giro d'Italia 2024 a napoli, Cunego su Pogacar: «Famelico come Merckx» - Si va al giorno di riposo dopo nove tappe nelle quali nessuno si è mai risparmiato. Per copione imposto da chi la corsa vuole sia sempre dura. Per volontà del re indiscusso del ...