Juve-Salernitana 1-1 - Allegri si salva allo scadere

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) –ntus epareggiano 1-1 nel match valido per la 36esima giornata della Serie A. I campani, ultimi in classifica e da tempo retrocessi in Serie B, passano in vantaggio al 27? con il colpo di testa di Pierozzi. Lantus pareggia al 91? con Rabiot, su azione da corner. La formazione allenata dadopo il quinto pareggio di fila sale a 67 punti, terza con il Bologna, e spreca l’occasione di centrare autonomamente la qualificazione aritmetica alla Champions League. Il primo tiro della partita è degli ospiti al 6? con Pierozzi, che da fuori area fa partire destro centrale che Szczesny blocca senza particolari problemi. Dopo due minuti arriva la prima grande occasione del match se la procura Dusan Vlahovic con un gran tiro di sinistro da oltre venti metri che Fiorillo riesce a deviare ...