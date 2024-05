Mercatale Val di Pesa | quindicenne grave dopo caduta dallo scooter Partita sospesa per far atterrare l’elisoccorso

Mercatale Val di Pesa, 12 maggio 2024 – Un ragazzo di 15 anni, residente a Mercatale, è caduto dallo scooter sbatte ndo violentemente la testa contro un muretto. E’ successo nel pomeriggio di oggi, 12 maggio, intorno alle 16 in via dei Cofferi. ...

episodio clamoroso in Troyes-Valenciennes, match di Ligue 2, match sospeso per lancio di fumogeni in campo episodio clamoroso in Troyes-Valenciennes, match di Ligue 2, match sospeso per lancio di fumogeni in campo. ? ??????????? ! Des joueurs de ...