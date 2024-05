Giovani palestinesi in corteo a Bologna | in mille contro Israele

(Di domenica 12 maggio 2024), 12 maggio 2024 – Un nuovopro-Palestina ha attraversato le vie della città. Oggi pomeriggio, attorno alle 16, il gruppo deidi, con tanti altri simpatizzanti, si è mosso da piazza dell’Unità e ha sfilato verso il centro fino a raggiungere piazza Maggiore e deviare poi per la zona universitaria, dove era già previsto un insulla "resistenza palestinese”. Il, che si è mosso al grido di “mobilitiamoci per Rafah”, era composto da un migliaio di persone, benché si sia poi sgonfiato un volta giunto in piazza Scaravilli. Monitorati da polizia e Digos, i manifestanti non si sono fatti mancare qualche imbrattamento: su muri della Bolognina, su cartelloni pubblicitari e sulla vetrina del negozio della Levi’s in via ...

Bologna , 5 maggio 2024 – Sono arriva ti in anticipo rispetto all’appuntamento e hanno iniziato a piantare le tende in piazza Scaravilli al grido di "Intifada studentesca". Proprio lì, a pochi metri dall’ingresso del Rettorato. I più dotati di ...

Collettivi studenteschi e movimenti pro Palestina allargano le proteste anche fuori dagli atenei. Mentre alla Sapienza di Roma ieri pomeriggio si è tenuta l'asse mblea pubblica al Pratone, per l'11 maggio l'Api (Associazione palestinesi in Italia), ...

Bologna, 10 maggio 2024 – Il rettore Giovanni Molari se l’è presa col gruppo studentesco dei Giovani palestinesi e pro Gaza (che da domenica scorsa sono accampati in piazza Scaravilli) affermando che “non hanno rispetto " per gli altri gruppi ...

