Calcio - Serie A | Atalanta-Roma 2-1

(Di domenica 12 maggio 2024) 22.42 Va all'lo spareggio Champions con la. Al 'Gewiss' 2-1 per gli orobici,quinti da soli a 63 punti. Giallorossi lasciati a 60, +1 sulla Lazio. Primo tempo da incubo per la. De Ketelaere libera il destro a girare e lascia di stucco Svilar (18'). Koopmeiners sfonda, il belga appoggia in rete (20'), poi sfiora il palo e infine lo centra.Palo anche di Koopmeiners su punizione. Ripresa. Lookman e de Roon falliscono il bersaglio. L'olandese atterra Abraham, dal dischetto Pellegrini accorcia (66').

I dirigenti della Fiorentina avrebbero messo tra gli obiettivi di mercato per la prossima stagione anche il fantasista Nicolò Zaniolo . La Fiorentina , conquistata la finale di Conference League, per la seconda volta consecutiva, domani tornerà in ...

La “Gazzetta dello Sport” ha intervistato il fumettista Michele Rech, in arte Zerocalcare , in occasione dell’uscita del suo ultimo lavoro “Quando muori resta con me“. Zerocalcare ha raccontato della sua passione per il calcio . Siamo sulla Gazzetta ...

Atalanta-Roma ( calcio d’inizio 20.45 ) Le probabili formazioni Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Hateboer, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Miranchuk, Scamacca, De Ketelaere. All. Gasperini A disp. Musso, Rossi, Bonfanti, Toloi, ...

