Spettacolare De Ketelaere - l’Atalanta batte 2-1 la Roma | Champions ad un passo

Si avvicina Atalanta- Roma , sfida fondamentale per la qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Daniele De Rossi è reduce dall’eliminazione in Europa League contro il Leverkusen e dall’infermeria non arrivano di certo buone ...

Paulo Dybala non partirà con la squadra per la trasferta contro l’ATALANTA. Le ultime sulle condizioni della Joya Daniele De Rossi dovrà fare a meno di Paulo Dybala per la sfida tra Atalanta e Roma. La Joya non aveva potuto giocare nemmeno un ...