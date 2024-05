(Di domenica 12 maggio 2024) L'Agenzia delle Entrate ha presentato undiverso terzi" perchédevealper tasse non pagate. Un tassello di chiarezza in una vicenda dai contorni ancora tutti da definire e su cui sarebbe al lavoro anche la Guardia di Finanza per un eventuale strascico giudiziario per evasione L'articolo proviene da Firenze Post.

Ca mila Giorgi deve al fisco 464 mila euro di tasse non pagate, l’Agenzia delle entrate ha presentato un atto di pignoramento verso terzi alla Federtennis . È la stessa Federazione a darne la conferma all’Ansa. Ciò non esclude che il debito della ...

Camila Giorgi rincorsa dal Fisco: deve 464mila euro allo Stato - Camila giorgi rincorsa dal fisco: deve 464mila euro allo Stato - Da un mese il fisco seguirebbe come un’ombra Camila giorgi. Dal 15 aprile scorso sarebbe alle calcagna della tennista maceratese che via social ha confermato il ritiro dal circuito Wta puntualizzando ...

Camila Giorgi, fisco: atto di pignoramento alla Federtennis per 464mila euro. Il sindaco di Calenzano: “E’ sparita” - Camila giorgi, fisco: atto di pignoramento alla Federtennis per 464mila euro. Il sindaco di Calenzano: “E’ sparita” - L'Agenzia delle Entrate ha presentato un atto di pignoramento verso terzi alla Federtennis" perché giorgi deve 464mila euro al fisco per tasse non pagate. Un tassello di chiarezza in una vicenda dai c ...

Camila Giorgi, c’è il pignoramento dal Fisco per 464 mila euro. Della tennista si sono perse le tracce - Camila giorgi, c’è il pignoramento dal fisco per 464 mila euro. Della tennista si sono perse le tracce - E' da circa un mese, dal 15 aprile scorso, che il fisco sarebbe alle calcagna di Camila giorgi, la tennista 32enne che via social ha confermato il ritiro dal circuito Wta puntualizzando però che le no ...