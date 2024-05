Genoa-Sassuolo 2-1 | gol di Pinamonti - Badelj e autogol di Kumbulla

(Di domenica 12 maggio 2024) (Adnkronos) – Ilsupera 2-1 in rimonta in un match della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ferraris’ del capoluogo ligure. Al vantaggio degli emiliani consu rigore al 31?, replicanoal 56? e l’autorete dial 63?. In classifica i rossoblù salgono all’undicesimo posto con 46 punti, mentre i neroverdi, sempre più vicini alla retrocessione, sono penultimi a quota 29. La squadra di casa segna subito con Thorsby al 6?, ma il Var annulla per un fallo di mano di Retegui. Un minuto dopo la mezz’ora ilsblocca il match con un rigore di, assegnato dall’arbitro con l’aiuto del Var per un fallo di De Winter su Laurientè. Dagli 11 metrispiazza Martinez e porta in vantaggio i suoi. Nella ripresa il ...

(Adnkronos) – Il Genoa supera 2-1 in rimonta in un match della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure. Al vantaggio degli emiliani con Pinamonti su rigore al 31', replicano Badelj al 56' e l'autorete di ...

Neroverdi sempre più vicini alla retrocessione Il Genoa supera 2-1 in rimonta in un match della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio 'Ferraris' del capoluogo ligure. Al vantaggio degli emiliani con Pinamonti su rigore al 31', replicano ...

(Adnkronos) – Il Genoa supera 2-1 in rimonta in un match della 36/a giornata di Serie A disputato allo stadio ‘Ferraris’ del capoluogo ligure. Al vantaggio degli emiliani con Pinamonti su rigore al 31?, replicano Badelj al 56? e l’autorete di ...

Il Sassuolo crolla a Marassi, il Genoa lo ribalta e vince 2-1: gli highlights - Il Sassuolo crolla a Marassi, il Genoa lo ribalta e vince 2-1: gli highlights - Brutto passo falso per il Sassuolo che dopo la vittoria contro l'Inter cade malamente in casa del Genoa e deve dunque ancora soffrire per provare.

Serie A, Sassuolo sempre più vicino alla B: il Genoa vince 2-1. Anche l'Hellas ko contro il Toro - Serie A, Sassuolo sempre più vicino alla B: il Genoa vince 2-1. Anche l'Hellas ko contro il Toro - Sulle rimonte subite Sulle rimonte subite: "Questo dato fa paura, sono tantissimi punti persi. La classifica non ci aiuta, abbiamo una pressione che ci fa perdere lucidità, una squadra che lotta per l ...

Giro d’Italia, Kooij vince la nona tappa e Pogacar sempre in maglia rosa - Giro d’Italia, Kooij vince la nona tappa e Pogacar sempre in maglia rosa - L'olandese si impone in volata a Napoli Olav Kooij vince oggi in volata la nona tappa del Giro d'Italia, la Avezzano-Napoli, di 214 km. L'olandese del team Visma-Lease a Bike beffa al fotofinish l'ita ...