Serie A - la corsa Champions è quasi finita | Juventus e Bologna qualificat - l’Atalanta quasi

Questa sera il Como avrà la possibilità di agguantare una storica promozione in Serie A. L’acquisto del club da parte dei fratelli Hartono ha cambiato tutto, ma non solo; anche l’arrivo dell’ex calciatore spagnolo Cesc Fabregas ha contribuito a ...

Krstovic risponde a Mina: finisce 1-1 tra Cagliari e Lecce. Sardi in dieci uomini da fine primo tempo per l'espulsione di Gaetano per un brutto fallo su Ramadani. salentini a quota 37 punti e quasi salvi, Sardi a 33 punti e ancora in pericolo