CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA SETTIMANA COPPI&BARTALI DALLE 14.00 14.41 Primo momento in sali-scendi in questa seconda tappa del Giro di Catalogna . 14.38 Sono 70 i km all’arrivo! 14.35 In questo momento è Kevin ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA tappa DI oggi DELLA COPPI&BARTALI DALLE 12.10 14.23: Problema meccanico per Marco Frigo, ma il corridore della Israel è già tornato in gruppo. 14.15: I fuggitivi e il gruppo stanno ...

Spagna, exit poll: socialisti in vantaggio in Catalogna - Spagna, exit poll: socialisti in vantaggio in catalogna - Roma, 12 mag. (askanews) – Il candidato del Partito Socialista della catalogna, Salvador Illa, è in vantaggio vinto nelle elezioni in catalogna con un risultato di 37-40 seggi, che gli permetterebbe d ...

Elezioni Catalogna, exit poll: i Socialisti avanti. Indipendentisti seconda forza. Un furto di rame rallenta i treni nel giorno del voto - Elezioni catalogna, exit poll: i Socialisti avanti. Indipendentisti seconda forza. Un furto di rame rallenta i treni nel giorno del voto - I socialisti sono avanti in catalogna. Almeno secondo gli exit poll di Sigma dos per Tve, che assegnano al Psc 37-40 seggi dei 135 del Parlamento catalano. Gli indipendentisti di Junts per Catalunya s ...

Elezioni Catalogna: exit poll, socialisti avanti su indipendentisti - Elezioni catalogna: exit poll, socialisti avanti su indipendentisti - Secondo gli exit poll di Sigma dos per Tve, i socialisti del Psc vincerebbero le elezioni politiche in catalogna, con 37-40 seggi dei 135 del Parlamento catalano.