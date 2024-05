La Madonna di San Luca è a casa - russi e ucraini insieme alla processione | Ora stop alle armi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 12 maggio 2024) Bologna, 12 maggio 2024 –ortodossi e cattolicipreganoper la fine della guerra. Dcittà di Bologna arriva l’ennesimo appello per lo, ma la novità è che ora sono entrambe le parti a presentare questa richiesta e non solo chi è stato aggredito. La risalita della venerata immagine delladi Sananche quest’anno si è caratterizzata per una richiesta di pace che nasce da chi, lontano da, è venuto nel nostro Paese per lavorare e ora è in ansia per quei parenti che dal febbraio del 2022 si sono ritrovati improvvisamente nel bel mezzo di un conflitto. L’arcivescovo Zuppi in San PietroL’icona della Vergine ha sostato in piazza Malpighi per la benedizione “Le ...