Thiago Motta esulta con i tifosi e salta al grido Chi non salta juventino è

(Di domenica 12 maggio 2024) Bologna, 12 maggio 2024 – La Juve non batte la Salernitana, si ferma sull'1 a 1, e l'aggancio del Bologna al terzo posto è definitivo, non più provvisorio.e Allegri appaiati a 67 punti, con il rossoblù che al momento è avanti per la differenza reti (24 a 21). Massimiliano Donati Ma lunedì 20 al Dall'Ara c'è la Partita, lo scontro diretto per il terzo gradino del podio e non solo. C'è una rivalità storica, c'è una vittoria che il Bologna non trova in casa dal 29 novembre 1998. Presente, passato, ma soprattutto futuro in ballo, perché oltre al piazzamento in classifica, sull'autostrada Torino-Bologna corrono da mesi e mesi tanti rumors di mercato che voglionocome prossimo allenatore della Juventus. Altra benzina sul fuoco di una rivalità fortissima. E da qualche ora questo tema sta scaldando idel Bologna ...