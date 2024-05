Amici 2024 - la semifinale minuto per minuto – Marisol è la prima finalista

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di domenica 12 maggio 2024) Maria De Filippi (US Fascino) Penultimo atto, eccezionalmente di domenica, per il Serale die qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornarepertutto ciò che è accaduto nel corso della, registrata giovedì (spoiler qui). Laper21.32: Maria entra in studio: via alla, con l’ingresso dei giurati Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè. I tre eseguono un mini-spettacolo. 21.35: Le squadre in gioco sono quelle di Cuccarini e Lo, con Sarah e Mida, e di Celentano e Zerbi, con, Dustin, Holden e Petit. I sei ...