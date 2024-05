Supercharger Tesla in italia - guida alla ricarica rapida

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di domenica 12 maggio 2024)ha costruito una rete impressionante di stazioni diin, nota come, che permette ai proprietari di veicolidire le loro auto in modo veloce e efficiente mentre sono in viaggio. Questisono strategicamente posizionati lungo le principali autostrade e in località chiave per facilitare viaggi lunghi senza intoppi. Accessibilità e copertura della rete diLa rete dimostra una forte concentrazione nelle regioni del nord, garantendo una copertura eccellente in Lombardia, Piemonte e Veneto. Questa disposizione supporta efficacemente sia i residenti sia i viaggiatori in transito. Nel centro, regioni come Toscana, Lazio e ...