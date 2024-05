Championship - regnano paura ed equilibrio ai playoff | doppio 0-0

(Di domenica 12 maggio 2024) Nessun gol nelle due gare d’andata deidiper un posto in Premier League: si decide tutto al ritorno Finisce con unzero a zero il giro d’andata delle due sfide deiin vista Premier League. Le quattro squadre diche si stanno giocando un posto in paradiso sono Norwich-Leeds

Di seguito tutti i verdetti dopo l`ultima giornata di Championship , la seconda serie inglese: PROMOSSE IN Premier LEAGUE: Leicester e Ipswich To...

Straordinaria rimonta del Benetton: battuti gli Sharks, è una vittoria playoff - Straordinaria rimonta del Benetton: battuti gli Sharks, è una vittoria playoff - TREVISO – Il Benetton Treviso strappa in extremis un successo fondamentale per le sue ambizioni playoff nello United Rugby championship battendo gli Sharks a Durban per 25-24 ...

United Rugby Championship: le Zebre Parma a Edimburgo per l’onore - United Rugby championship: le Zebre Parma a Edimburgo per l’onore - Torna, dopo la pausa per le coppe europee, l’United Rugby championship e le Zebre Parma sono impegnate ... di punti importanti per la corsa playoff. La stagione delle Zebre Parma è virtualmente chiusa ...