Amici 23 - diretta puntata 12 maggio | chi sono i finalisti del talent

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di domenica 12 maggio 2024) Su Canale Cinque va in onda la semifinale del: Maria De Filippi rivelerà i nomi deiOggi domenica 12va in onda su Canale Cinque una nuovadel23. Maria De Filippi torna in onda con il penultimo appuntamento stagionale, quello della semifinale. Scopriremo chi saranno gli allievi che accederanno all’ultimo atto del programma e chi invece sarà chiamato a salutare a un passo dalla finalissima. Inizia laParte la semifinale. Dopo l’ingresso in studio dei professori Maria alza il tasso di tensione, mostrando agli allievi le maglie della finale. “Vi aspetta questo”. E arriva subito una sorpresa: “Inon saranno quattro, ma cinque”. Uno in più del previsto, dunque. La ...