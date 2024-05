MOVIOLA – Atalanta-Roma - De Roon su Abraham | per Guida è rigore

(Di domenica 12 maggio 2024) Episodio danel corso del secondo tempo di, match valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A 2023/2024. Al Gewiss Stadium partita dominata in lungo e in largo da parte dei ragazzi di Gian Piero Gasperini che però non chiudono i conti e, su un’azione casuale dei giallorossi, Deentra in scivolata sue perè calcio di. Il direttore di gara di Torre Annunziata punisce l’intervento del capitano bergamasco, ma l’azione sembrava ormai conclusa e sembra assolutamente una dinamica di gioco. Il contatto c’è stato e il Var non può intervenire. Dal dischetto Pellegrini non sbaglia e fa 2-1. SportFace.

