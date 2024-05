New York - Nardella davanti a 30mila ragazzi | messaggio ai laureati Syracuse University

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di domenica 12 maggio 2024) "Anche in tempi di un mondo guidato dall'intelligenza artificiale non dimentichiamo mai la nostra essenza umana. Dopotutto, è l'impronta umana che ha forgiato l'intelligenza artificiale" mentre "le sfide future sono colossali", ci sono quelle "dell'ambiente", della "tutela dei diritti umani e civili", della "polarizzazione che persiste su molti livelli". Così un passaggio del discorso che il sindaco di Firenze Darioha pronunciato oggi alla, nello Stato di New, per il tradizionale Commencement Speech, il discorso al termine del corso di laurea.