Arresto cardiaco in fiera davanti ai figli - una ragazza di passaggio gli salva la vita

A Macfrut l’innovazione di settore si tocca con mano , in un’area di circa 3mila metri quadrati, suddivisa in due padiglioni: una dedicata alla frutticoltura, l’altra al fuori suolo, all’orticoltura da mercato e da industria e alla ...

Fiera Milano si prepara a diventare una piattaforma di riferimento per lo sviluppo della conoscenza nel campo sanitario e medicale, con particolare attenzione per il settore delle Scienze della Vita . Nei prossimi mesi, Fiera Milano racconterà le ...

“Lugano non è (e non era) sull’orlo del fallimento!” – Michele Bertini intervistato da Benedetta Galetti - “Lugano non è (e non era) sull’orlo del fallimento!” – Michele Bertini intervistato da Benedetta Galetti - Questa intervista è stata realizzata da Benedetta Galetti, apprezzata collaboratrice ospite di Ticinolive, dove ha firmato alcuni notevoli articoli sul tema attualissimo e controverso del suicidio ...

Arresto cardiaco in fiera davanti ai figli, rianimato sul posto da una ragazza e trasportato in ospedale - Arresto cardiaco in fiera davanti ai figli, rianimato sul posto da una ragazza e trasportato in ospedale - PORDENONE - Le manovre di rianimazione prima e il defibrillatore poi hanno salvato la vita di un uomo che oggi, intorno alle 13, stava giocando ai videogames nel padiglione 2 della fiera.

Isabella Ducrot tra le tante donne di Tefaf - Isabella Ducrot tra le tante donne di Tefaf - C'è anche l'italiana Isabella Ducrot tra le tante donne di Tefaf, la grande fiera dell'arte europea che da una decina di anni ha un avamposto a New York.