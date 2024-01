Tragedia in una scuola a Reggio Emilia | studente muore poco prima dell’inizio delle lezioni La preside | “Siamo sconvolti”

Social. Tragedia in Italia . Una madre si è lancia ta dal nono piano di un palazzo con la figlia in braccio. Scopriamo insieme le attuali condizioni ... (tvzap)

Tragedia in una scuola in centro a Reggio Emilia , Muore un ragazzino di 13 anni che frequentava la terza media. È successo stamattina, poco prima ... (orizzontescuola)

inscuola in centro a Reggio Emilia, muore un ragazzino di 13 anni che frequentava la terza media. È successo stamattina, poco prima delle 8.Grande sgomento a Ravenna per laconsumatasi questa mattina inpalazzina di via Dradi, dovedonna si è gettata dal nono piano trascinando con sè la figlia di 6 anni e il cane . La piccola è rimasta uccisa, così come ...Il medico d'urgenza non ha potuto che constatarne il decesso. Intorno alle 11e30, una seconda chiamata è stata ricevuta dai soccorritori, questa volta per un 57enne che aveva avuto un malore nei ...Una nota, ammirata e amata attrice colpita da una terribile malattia confessa di avere paura di ciò che la aspetta. Di chi si tratta.