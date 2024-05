Patrycja Bartosik Weder investita e uccisa a Palermo | pirata positivo all’alcol test

(Di domenica 12 maggio 2024), turista polacca di 31 anni, è statada undella strada. L’incidente è avvenuto poco prima delle due di notte quandostava attraversando corso Tukory in compagnia del marito, vicino alla stazione centrale. Dopo l’impatto l’automobilista è fuggito via. In base ad alcuneimonianze, una Smart di colore blu avrebbe travoltolasciandola senza vita sull’asfalto. I sanitari del 118 hanno dovuto constatare il decesso della turista polacca. La Polizia municipale e la Polizia di Stato hanno subito avviato le ricerche per risalire all’auto ...

