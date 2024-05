LIVE Passaro-Borges 6-4 - 1- - ATP Roma 2024 in DIRETTA | l’azzurro rimonta da 1-3 e conquista il primo set!!

(Di domenica 12 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-ZVEREV DALLE 20.30 30-15 Chiude con due colpi al volo in più. 15-15 Servizio e dritto. 0-15 NOOO! Sulla riga la risposta di, si difende alla grande, negli ultimi cm di campo maESPLODE UNO SVENTAGLIO IMPRENDIBILE!! 1-0 Altra prima, ALTRO PUNTO! 40-0 Slice vincente a 197 km/h! 30-0 Servizio e dritto profondo. 15-0 AAAAAAAACCCCCCCCCCCEEEEEEEEEEEEEE (4°)!! Serve il perugino a inizio 2° set!!6-4!!! SCAMBIO SOLIDISSIMO DEL! GIOCA PROFONDO, NON ARRETRA DI UN CENTIMETRO E FORZA L’ENNESIMO ERRORE DEL GAME DI DRITTO DEL PORTOGHESE. SIAMO A METÀ DELL’OPERA. 15-40 ECCOLOOOO! IL GRATUITO DI ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:04 Termina qui la nostra DIRETTA LIVE testuale dell’ultima giornata degli Europei di Tiro con l’arco 2024 . Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Giro d’Italia 12.02 Parte ora la carovana per il tratto di trasferimento da Avezzano, corsa che rimarrà neutralizzata per 7900 metri prima di dare il via ufficiale alle ...

LBA Playoff QF G1 - EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino, diretta - LBA Playoff QF G1 - EA7 Emporio Armani Milano - Dolomiti Energia Trentino, diretta - Per inaugurare il nuovo nome della propria casa, da poco ribattezzata Unipol Forum, l'Olimpia Milano imbocca la strada dei LBA Playoff contro l'Aquila Basket Trento. Si tratta della ...

Guerra Israele - Hamas, Idf stringe la morsa su Rafah: “Avanti per liberare ostaggi”. LIVE - Guerra Israele - Hamas, Idf stringe la morsa su Rafah: “Avanti per liberare ostaggi”. live - Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele - Hamas, Idf stringe la morsa su Rafah: “Avanti per liberare ostaggi”. live ...

Nocerina – Cassino: diretta live e risultato in tempo reale - Nocerina – Cassino: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Nocerina-Cassino di Domenica 12 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per le semi finali Play Off del Girone G di Seri ...