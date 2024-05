Cristina - mamma di Leonardo con grave autismo | “70 per cento di caregiver siamo donn - subiamo discriminazioni”

(Di domenica 12 maggio 2024)è ladi, un ragazzino di 13 anni conche ha bisogno di assistenza 24 ore su 24.ha dovuto rinunciare a lavoro per poterlo seguire a casa: "Ho rinunciato a tutto, ma subisco spesso discriminazioni. Perché noiinfantilizzate", ha spiegato a Fanpage.it. Il figlio, inoltre, è seguito a scuola da persone non formate: "Per lui la scuola è fondamentale per poter socializzare e migliorare le proprie prestazioni".

Pietro e Laura sono la mamma e il papà di Cristina e Benedetta Parodi . Le conduttrici di successo sono legatissime ad entrambi così come la sorella Cristina Parodi e il fratello Roberto. Proprio a Verissimo la conduttrice di Bake Off ha parlato ...

(Nel video le dichiarazioni di Giorgio Gori e Fabio Caressa ) Cristina e Benedetta Parodi sono state ospiti di Verissimo insieme alla madre Laura, per la prima volta intervistata in uno studio televisivo. "È stata una mamma severa, ma anche ...

Marica Pellegrinelli mamma per la terza volta: la reazione dell’ex marito Eros e di Aurora Ramazzotti - Marica Pellegrinelli mamma per la terza volta: la reazione dell’ex marito Eros e di Aurora Ramazzotti - Marica Pellegrinelli lo scorso venerdì ha annunciato la nascita della sua terza figlia, la prima con William Djoko ...

Festa della mamma, la scuola e gli orari (inconciliabili) per una madre che lavora: se i diritti sono ancora lontani - Festa della mamma, la scuola e gli orari (inconciliabili) per una madre che lavora: se i diritti sono ancora lontani - Buona festa della mamma, sì. Ma non solo a parole. Perché in Italia sono ancora troppe le sfide che una donna deve affrontare quando scglie di diventare madre. Nel nostro Paese ...

Festa della mamma, ma non per loro. Le “madri lontane” raccontate nel libro di Stefania Prandi - Festa della mamma, ma non per loro. Le “madri lontane” raccontate nel libro di Stefania Prandi - In uscita la nuova opera di Stefania Prandi, frutto di un fotoreportage su donne migranti e i loro "orfani bianchi" ...