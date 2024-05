Anm | Magistrati non in silenzio coatto

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 12 maggio 2024) 12.15 "Abbiamo fatto questo congresso per fare una riflessione sulle critiche ricevute",ma "ipossono e devono partecipare alla discussione pubblica. Devono farlo con il profilo di un magistrato.Ma non possono restare in un".Così il presidente dell' Anm Santalucia, chiude il congresso. La riforma "metterebbe in pericolo l' indipendenza della magistratura.Quindi, al ministro Nordio diciamo:teniamoci l' indipendenza che abbiamo". La giustizia "è ancora lenta,ma recupera efficienza. Ridotti arretrati e tempi dei processi"