Mo | Spagna - ‘operazione a Rafah deve finir - inaccettabili nuovi sfollamenti’

(Di domenica 12 maggio 2024) Madrid, 12 mag. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) – Il governo spagnolo ha chiesto la fine dell’operazione che l’esercito israeliano ha intrapreso nei giorni scorsi nella città di, nel sud della Striscia di Gaza, e si è espresso categoricamente contro la nuova ondata di sfollamenti della popolazione palestinese.Il ministro degli Affari Esteri José Manuel Albares ha dichiarato che questo spostamento di persone ?è inaccettabile?. “L’operazione militare afermarsi per evitare una crisi umanitaria ancora più grave”, ha aggiunto in un messaggio pubblicato su X. L'articolo CalcioWeb.

