Telgate - nessuno contro il sindaco Sala | l’unica sfida è al quorum

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di domenica 12 maggio 2024). Una corsa solitaria, come mai gli era capitato: Fabriziouscente di, è l’unico candidato alla carica di primo cittadino alle prossime elezioni dell’8-9 giugno. A caccia del terzo mandato consecutivo, il segretario provinciale della Lega si è insediato nel 2014, quando aveva superato la concorrenza della civica guidata da Fabio Turani: cinque anni più tardi un successo ancora più nettoDiego Binelle, exin quota Lega per un mandato dal 2009 che si era ripresentato a capo di una civica. Ora l’unico concorrente, ma che non fa meno paura degli altri, è il: per scongiurare il commissariamento, infatti, è necessario che alle urne si presenti almeno il 40% dei 3306 aventi diritto di voto in paese. Per convincerli, ...