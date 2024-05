Gli USA permettono a Macron di provocare Mosca - ma al momento della verità lasceranno gli europei soli contro la Russia

Leggi tutta la notizia su strumentipolitici

(Di venerdì 10 maggio 2024)insiste con l’idea malsana delle truppe europee sul suolo ucraino. Washington non fa nulla per trattenerlo, anzi ha approvato l’ennesimo pacchetto di aiuti miliardari per Kiev. Ma un articolo del Foreign Affairs è rivelatore delle reali intenzioni americane: lasciare che sia l’Europa da sola a continuare la guerra per procurala. La proposta indecente francese Il presidente francese Emmanuelè tornato qualche giorno fa sul tema dell’invio di truppe europee a sostegno dell’Ucraina. Secondo lui questa possibilità non è affatto esclusa, anzi diventerebbe legittimamente oggetto di dibattito se Kiev ne facesse richiesta e se i russi penetrassero a fondo nel territorio ucraino. Dopo aver lanciato per primo la “proposta indecente” dei soldati NATOla, ...