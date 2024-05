Ascolti TV | Venerdì 10 maggio 2024 L’Acchiappatalenti debutta al 17 2% 2,7 mln - vince Terra Amara che torna sopra i 3 milioni 18 2 - disastro La Pupa e il Secchione 3 -%, Crozza chiude al 6 7% Boom per l’ultima di Fiorello 24 3%

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di sabato 11 maggio 2024) Milly Carlucci - L'Acchiappatalenti Nella serata di ieri,10, su Rai1 la prima puntata de, in onda dalle 21:44 alle 00:15, ha intrattenuto 2.667.000 spettatori pari al 17.2% di share. Su Canale5, dalle 21:42 alle 23:48, ha conquistato 3.018.000 spettatori con uno share del 18.2%. Su Rai2 La donna per me è la scelta di 815.000 spettatori pari al 4.6%. Su Italia1 la finale de Lae ilha incollato davanti al video 522.000 spettatori con il 3.4% (presentazione a 496.000 e il 2.6%). Su Rai3 Lasciali parlare segna 439.000 spettatori e il 2.5%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.087.000 spettatori (7.6%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 844.000 spettatori e il 6.2%. Su Tv8 ...