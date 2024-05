Primavera Chivu ko a Roma in pieno recupero Oggi Milan-Frosinone

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) La capolista Inter cade con la Lazio (4-3) dopo cinque risultati utili consecutivi (quattro vittorie). La squadra diha comunque già in tasca la certezza della qualificazione alla Final Four e rimane in testa, a una giornata dalla fine, in attesa dellache, staccata di tre punti, giocacol Lecce. Biancocelesti in vantaggio con un colpo di testa di Kone, ma la risposta è immediata: Kamate per Di Maggio che, dal limite, pareggia. Allo scadere del primo tempo il bis laziale: Sana Fernandes infila il pallone all’incrocio. Nella ripresa, dopo il palo nerazzurro di Owusu, il tris di Sardo sugli sviluppi di una ripartenza. L’Inter, però, risponde: Lavelli accorcia le distanze in spaccata su traversone di De Pieri, poi Stankovic, dopo due conclusioni dal limite, riesce a trafiggere Renzetti. Al quinto di ...