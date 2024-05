Meghan Markle in Nigeria, tropical dress con spacco e cut out (e gioielli da 30 mila euro) - meghan markle in Nigeria, tropical dress con spacco e cut out (e gioielli da 30 mila euro) - In Nigeria meghan markle ha indossato un tropical dress con palme stampate. Ha completato il look con preziosi gioielli in oro e diamanti.

Meghan Markle criticata per i look indossati in Nigeria: inadatti all'etichetta reale - meghan markle criticata per i look indossati in Nigeria: inadatti all'etichetta reale - Harry e meghan in viaggio in Nigeria: fin dalla sua prima apparizione, meghan markle ha fatto discutere, non poco, per i look indossati ...

Meghan Markle su maternità e carriera: «Quando arrivano i figli è la stessa idea di equilibrio a cambiare» - meghan markle su maternità e carriera: «Quando arrivano i figli è la stessa idea di equilibrio a cambiare» - Durante il viaggio in Nigeria insieme al marito Harry, la duchessa ha parlato di quanto la vita cambi con la maternità. «Adoro essere una madre», ha aggiunto pensando ai figli Archie e Lilibet, che ha ...