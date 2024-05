Amici 24 - al via la Semifinale | sei ballerini e cantanti ancora in corsa per la vittoria

(Di domenica 12 maggio 2024) I protagonisti delladi “di Maria De Filippi” sono: iDustin e Marisol e iHolden, Petit, Sarah e Mida. Solo uno di loro si aggiudicherà il primo premio durante la Finale che andrà in diretta in prima serata su Canale 5 sabato 18 maggio con alla conduzione Maria De Filippi. A decretare i finalisti questa sera sarà sempre la giuria formata da Michele Bravi, Giuseppe Giofrè e Cristiano Malgioglio. Gli ospiti speciali saranno Geppi Cucciari, reduce da “Splendida Cornice”su Rai 3, e gli Articolo 31 che si esibiranno con un mash-up dei loro più grandi successi, incluso il nuovo singolo “Peyote”, trattoo dall’ultimo album “Protomaranza”. Gli Articolo 31 hanno anche annunciato la data evento del primo live: il 9 ottobre all’Unipol Forum di Assago (Milano). A chiudere la carrellata di ospiti ...

