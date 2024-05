Neige abusata per anni dal patrigno In Triste tigre la denuncia diventa un grido collettivo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 12 maggio 2024) Roma, 12 maggio 2024 – Candidato allo Strega europeo,diSinno (Neri Pozza) è il racconto di una bambina stuprata per (minimo) settedal, fin da quando dilei ne aveva 7 (lui 25) o forse 9, il ricordo dell’età precisa in cui sono cominciati gli abusi non è chiaro ma tutto il resto sì. La bambina stuprata è l’autrice ora 46enne. Il libro è una testimonianza, una riflessione sulla società (quella francese in particolare in cui non pochi intellettuali a partire da Foucault si sono battuti per “lasciare libertà sessuale“ ai bambini), unadelle difficoltà per le piccole vittime a ottenere condanne per i loro torturatori (non è il caso dell’autrice: ilha confessato le sue colpe in tribunale), ...