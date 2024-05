Vardy: 'Io al Como Vedremo...' - vardy: 'Io al Como Vedremo...' - dopo il pareggio 1-1 contro il Cosenza, al Sinigaglia è scattata la festa. Il Como è tornato in Serie A dopo 21 anni. Ad assistere alla gara, oltre all`azionista.

Mazzata tremenda in arrivo: penalizzati dopo la fine del campionato - Mazzata tremenda in arrivo: penalizzati dopo la fine del campionato - Rischio penalizzazione in arrivo per la neopromossa Leicester che ha appena riconquistato l'accesso in Premier League ...

Vardy-Como, perché si può fare davvero - vardy-Como, perché si può fare davvero - Jamie vardy può diventare il grande colpo di mercato del Como in Serie A. Per festeggiare la promozione conquistata nella regular season, i biancoblù stanno pensando.