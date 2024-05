Il Tatuatore di Auschwitz | l’amore in mezzo all’orrore nella nuova serie Sky

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di venerdì 10 maggio 2024) IldiTra il filo spinato, le torture e il degrado dei campi di concentramento non esistevano solo orrore e morte ma anche della speranza e del. Proprio di un sentimento, nato nel più oscuro dei luoghi e in uno dei momenti più bui della storia, tratta laSky Original Ildi, da questa sera, venerdì 10 maggio, in prima serata su Sky Atlantic. Unadrammatica in sei episodi (spalmati su 3 settimane), diretta dalla regista Tali Shalom-Ezer e ispirata all’omonimo romanzo bestseller internazionale di Heather Morris, con protagonisti Harvey Keitel, Melanie Lynskey, Jonah Hauer-King, Hanna Prochniak e Jonas Nay. Ildiè la storia di un uomo, ...