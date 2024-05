Marica Pellegrinelli è diventata mamma | la reazione dell’ex Eros Ramazzotti

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 12 maggio 2024) Personaggi tv. –per la terza volta. A dare la notizia è stata proprio la modella con un post e due storie su Instagram. Lei e il compagno, William Djoko, sono diventati genitori di Ariela Wilhelmina Djoko, questo il nome scelto per la piccola che è nata il 29 aprile scorso. (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Eurovision, Angelina Mango spiega perché è fuggita in lacrime (video) Leggi anche: Serena Bortone, la replica al provvedimento della Rai: “Ho detto solo la verità” (video)per la terza volta. È nata il 29 aprile a piccola Ariela Wilhelmina, frutto dell’amore della modella con William Djoko. Per lanon si ...