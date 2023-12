Camorra | Gaetano Angrisano arrestato a Napoli | tra i 100 latitanti più pericolosi d' Italia

Leggi su tg24.sky

(Di giovedì 14 dicembre 2023), tra i 100piùd', è stato. Trentuno anni, ritenuto esponente di spicco del clan camorristico Vanella-Grassi, la cui roccaforte è il lotto G di Scampia, periferia a nord di, è finito in manette nella notte. I carabinieri lo hannodurante una festa. Le manette per il latitante che deve scontare una pena di 10 anni per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga sono scattate subito dopo la torta.