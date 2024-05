Carla Bruni a Villa d’Este per il matrimonio extralux | incantata dal Lago di Como gli dedica un video

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nicolas Sarkozy esi godono il ritiro suldiL’atmosfera serena deldiha recentemente ospitato l’ex primo ministro francese Nicolas Sarkozy e sua moglie. Custodita da una sicurezza privata, la coppia ha assaporato momenti di tranquillità in un ambiente pittoresco. Una fuga romantica Accompagnato dall’amata moglie, Nicolas Sarkozy si è immerso nella bellezza deldi, nota per le sue radici italiane e il suo fascino accattivante, ha espresso la sua ammirazione per lo splendido luogo, descrivendolo come uno dei posti più belli della terra. first appeared on Pettegolezzi Sulle Celebrità.