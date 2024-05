Nuova Ford Puma 2027 | info sulla seconda serie del suv

Leggi tutta la notizia su ilgiornaledigitale

(Di lunedì 13 maggio 2024) Arrivata a listino nel 2019, la prima generazione di(crossover) ha da subito riscosso un enorme successo. Numeri perfino oltre alle aspettative tali da far cessare la produzione dellaFiesta, pilastro portante del brand per decenni. La, merito di un design azzeccato e di una gamma motori molto ampia, ha fatto centro cogliendo in pieno le esigenze della clientela media odierna. Chi cerca spazio, estetica a prezzi contenuti, con una posizione di guida rialzata, ha preferito lasia alla Fiesta che alla Focus. Anche quest’ultima, tra l’altro, nel 2025, cesserà di essere prodotta. Entro illasarà attesa allagenerazione che dovrà puntare a consolidare il ...