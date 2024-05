Riapre lo Stadio Collana - impianto sportivo del Vomero atteso da anni

Tempo di lettura: < 1 minuto“ oggi 12 aprile doveva mo festeggiare la riapertura dello Stadio Collana con una grande inaugurazione in pompa magna, con decine di milioni di euro di fondi e le bandiere sventolate dai deluchiani. Ero venuta qui per ...

Tempo di lettura: 3 minutiTorna la gestione pubblica, ma allo Stadio Collana c’è un giallo date . Devono pazientare ancora, e non poco, migliaia di sportivi. Per pista di atletica e palestre, tuttavia, la scadenza sarebbe vicina. Non così per la ...

Parigi 2024, l’Italia del ciclismo torna in azzurro dopo vent’anni in bianco - Parigi 2024, l’Italia del ciclismo torna in azzurro dopo vent’anni in bianco - Malagò: “Ciclismo colosso della storia olimpica azzurra” Il presidente del CONI Giovanni Malagò, che poco prima aveva tagliato il nastro del rinnovato stadio collana, al Vomero, ha introdotto la ...

Vigilanza sport, Malago': "al lavoro per un documento condiviso" - Vigilanza sport, Malago': "al lavoro per un documento condiviso" - "Io penso di essere riconosciuto come un uomo di dialogo, poi abbiamo rispetto per il governo e per chi lo rappresenta, altrimenti saremmo delle persone ...

Don Patriciello, De Luca “La mia polemica è nei confronti di Meloni” - Don Patriciello, De Luca “La mia polemica è nei confronti di Meloni” - NAPOLI (ITALPRESS) - “La mia polemica era nei confronti della Meloni, non di altri. La Meloni che ha utilizzato la presentazione di un progetto istituzio ...