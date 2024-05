La Blonde d’Aquitaine è la carne ideale nel menu mediterraneo

(Di lunedì 13 maggio 2024) La nutrizionista Federica Cavallini: «Spicca per il bassissimo contenuto di grassi. Nei prodotti di origine animale ci sono proteine ad alto valore biologico, assenti nei legumi». Creata Oltralpe, si diffonde subito in Piemonte e poi nel resto della penisola. Agli italiani, che ormai l’hanno «adottata», piace perché è magra, tenera e delicata. E la apprezzano anche grandi chef come Davide Oldani. Tre ricette sfiziose consigliate dal maestro macellaio Bruno Bassetto per non privarci di un alimento ricco di ferro e vitamine. Senza abusarne, ma anche senza trascurarlo. Lo speciale contiene tre articoli

La bionda d'Aquitania che spopola in Piemonte - Una francese che si trova molto bene in Italia, anzi in Piemonte. Si tratta della Blonde d'Aquitaine, una razza bovina tipica di una regione francese sui Pirenei, che è la più allevata in Piemonte perché assai simile a quella Piemontese per magrezza della carne, tenerezza e ...

La bionda d'Aquitania che spopola in Piemonte - Una francese che si trova molto bene in Italia, anzi in Piemonte. Si tratta della Blonde d'Aquitaine, una razza bovina tipica di una regione francese sui Pirenei, che è la più allevata in Piemonte perché assai simile a quella Piemontese per magrezza della carne, tenerezza e ...