(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – Undi 55 anni ha perso la vita in unaa Pignola, in provincia di, dove lavorava per una ditta di inerti. Vani i soccorsi del 118, arrivato con eliambulanza. Dalle prime informazioni, l'uomo è morto per traumi da schiacciamento per l'impatto con un mezzo di; la dinamica è

Caduto da un’impalcatura nel cantiere allestito per la costruzione di una nuova chiesa , un operaio di 56 anni è morto stamani ad Oppido Lucano ( Potenza ) . Sul posto sono arrivati gli operatori sanitari del 118 "Basilicata soccorso" che non hanno ...

Incidente sul lavoro a Potenza, operaio muore schiacciato in una cava - Incidente sul lavoro a potenza, operaio muore schiacciato in una cava - Un operaio di 55 anni ha perso la vita in una cava a Pignola, in provincia di potenza, dove lavorava per una ditta di inerti. Vani i soccorsi del 118, arrivato con eliambulanza. Dalle prime informazio ...

Potenza, incidente sul lavoro a Pignola: operaio di 55 anni morto schiacciato - potenza, incidente sul lavoro a Pignola: operaio di 55 anni morto schiacciato - Un operaio di 55 anni è morto in un'azienda di Pignola, in provincia di potenza. L'uomo era dipendente in una ditta locale.

Incidenti sul lavoro, un operaio è morto in una cava di Pignola - Incidenti sul lavoro, un operaio è morto in una cava di Pignola - L’operaio morto si chiamava Mario Sandro Bainotto ed era nato in Argentina. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, Bainotto è stato travolto da un carrello ...