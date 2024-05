Ho usato il mio corpo E quindi? | Sabrina Salerno - una strepitosa lezione alle femministe

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024)non conosce declino. Né fisico né televisivo. Riesce sempre svolazzare con grazia nel mondo della tv, oggi a 50 anni è bella e più consapevole di quando ne aveva 20 e cantava brani pop dopo essere stata scoperta da Claudio Cecchetto. Mamma di un ragazzo di 20 anni, moglie, da Genova è andata a vivere in Veneto dove sta benissimo. Prendersi poco sul serio è il suo motto. In televisione, dopo Sanremo 2020, Ballando con le stelle e tanti “no” ai reality show la troviamo su Raiuno, ogni venerdì sera, con Milly Carlucci che al debutto ha totalizzato 2.667.000 spettatori e il 17.2% di share., come mai è sempre di moda? «Non saprei, non mi definirei “in auge”, è un termine che non mi appartiene. Lavoro, sì. Ho sempre dato molta importanza ai “no” che ho detto nella mia carriera: scelte che economicamente sarebbero ...