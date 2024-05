LIVE Italia-Turchia 1-0 - amichevole volley in DIRETTA | Michieletto implacabil - gli azzurri vincono il primo s -t, 26-24

(Di lunedì 13 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6-3 Out la diagonale di A. Lagumdzija da seconda linea 5-3 Aceeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Romanòòòòòòòòòòòòòòòòòòòò 4-3tempo Anzani 3-3 Nei 4 metri l’attacco in parallela di M. Lagumdzija da zona 4 3-2 Out l’attacco di A. Lagumdzija da seconda linea 2-2 Vincente M. Lagumdzija da zona 4 2-1 Errore al servizio1-1 Mano out Bayram da zona 4 1-0 Murooooooooooooooooo Sanguinettiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 26-24 Murooooooooooooooooooooo Laviaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! L’si aggiudica unset equilibratissimo. Lavia e Romanò ancora non al meglio,grande protagonista 25-24 Errore al servizio Savas 24-24 Vincente A. Lagumdzija da zona 2 24-23 Mano outda zona 4 23-23 Mano out A. ...

23-25 La pipe di Kujundzic. Un break di 5-0 per i serbbi che si aggiudicano in rimonta il primo parziale 23-24 Il diagonale vincente di Atanasijevic da zona 2 23-23 Mano out Ivovic da zona 4 23-22 Ace

Farà ancora ace? 40-40 Smorzata di rovescio, passante lungolinea di dritto! Non si arrende Darderi!! Poi da sinistra ancora seconda. A-40 Serve ancora li, esterno, e fa il

Lecce-Udinese diretta: friulani in vantaggio all'intervallo - Lecce-Udinese diretta: friulani in vantaggio all'intervallo - Lecce-Udinese non sarà uno scontro salvezza. Per i giallorossi non sarà, anzi, nulla di più che una passerella. Vincere per blindare il 13esimo posto, ma con i postumi ...

Internazionali di Roma, Medvedev-Medjedovic diretta live: il discepolo di Djokovic riapre il primo set - Internazionali di Roma, Medvedev-Medjedovic diretta live: il discepolo di Djokovic riapre il primo set - Tennis Internazionali di Roma, diretta live del match tra la testa di serie n°2 Daniil Medvedev e Hamad Medjedovic valido per il terzo turno ...

Fiera Milano, ricavi in aumento del 50% nei primi tre mesi dell'anno - Fiera Milano, ricavi in aumento del 50% nei primi tre mesi dell'anno - Approvati dal cda i risultati consolidati trimestrali. L'ad Francesco Conci: "Dati positivi e in crescita sul 2023 che dimostrano come fiere e congressi che ricoprono un ruolo fondamentale nello svilu ...