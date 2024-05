Lezione al Buzzi del capitano Ultimo - critiche dal Pd

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 13 maggio 2024) Prato, 13 maggio 2024 – «Abbiate gratitudine adesso per i vostri insegnanti che vi amano e vi seguono come figli e fate lo stesso coi vostri genitori. Tutto ciò che ho fatto è tutto ciò che sono oggi, lo devo totalmente ai carabinieri». Il, Sergio De Caprio, l’uomo che ha catturato il capo dei capi Totò Riina, stamattina ha incontrato gli studenti del. Oltre 250 i ragazzi in auditorium mentre altre classi si sono collegate in streaming per una mattinata dedicata legalità e alla lotta alla mafia. Ilha preso la parola ringraziando i presenti e facendo un excursus sulla sua vita, partendo dalle origini contadine, vissuta nelle piccole stazioni dei carabinieri di provincia al seguito di suo padre brigadiere dell’Arma. Tante le domande dei ragazzi: «Durante la sua attività ha mai avuto ...