Arrestato Scorpion - il Re dei trafficanti | quanti migranti ha fatto entrare in Europa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una vita in fuga. Ricercato da mezzo mondo per i suoi crimini. L'uomo da cui passavano idi tutta. Ma questa volta, dopo essere sfuggito alla giustizia per anni, Barzan Majeed alias "" è stato catturata. Il più grande trafficante di esseri umani del continente è finito in manette. Ad annunciarlo sono state le forze di sicurezza curde dopo una meticolosa operazione che ha visto il coinvolgimento delle forze di sicurezza, dell'intelligence e dell'Interpol.era stato recentemente intervistato dalla Bbc in un centro commerciale in Iraq. Il trafficante aveva raccontato che tra il 2016 e 2019 era stato fra le due persone a capo delle operazioni in Francia e Belgio, ammettendo di aver gestito anche milioni di dollari: "Hoquel genere di cose. Soldi, posizione, ...