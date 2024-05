Diana abbandonata alla morte | ergastolo per Alessia Pifferi - impassibile alla sentenza

(Di lunedì 13 maggio 2024) La Corte di Assise di Milano ha emesso unastorica per uno dei casi più tragici e discussi degli ultimi anni., 38 anni, è stata condannata all‘per l’omicidio della figlia, di un anno e mezzo, morta di stenti dopo essere stata lasciata sola in casa per sei giorni. La decisione della Corte, presieduta da Ilio Mannucci Pacini, ha accolto in pieno le richieste del pubblico ministero Francesco De Tommasi. Il tragico evento e il processo La piccolaè stata trovata senza vita il 20 luglio 2022, quandoè tornata nella sua abitazione di via Parea a Milano dopo quasi una settimana trascorsa con il suo compagno nella provincia di Bergamo.era stata lasciata per giorni da sola in un lettino con un ...

