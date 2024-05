Aggressione shock a Stefano Massini durante il Salone del Libro di Torino | Hitler aveva ragione

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un bruttissimo episodio è andato in scena proprio in queste ore aldeldi. Lo scrittoreè stato infatti aggredito da alcune persone che si sono avvicinate di colpo, subito dopo la fine di una presentazione, e lo hanno strattonato per il bavero della giacca. L’autore è stato anche spintonato, mentre gli aggressori gli hanno urlato in faccia: “, voi comunisti senza contraddittorio camuffate la storia e la state riscrivendo. Finalmente ora però possiamo dire la verità”. Tutto è accaduto in una manciata di minuti:appena finito di presentare il suo ultimo“Mein Kampf” sull’ascesa del nazismo. Non è ...