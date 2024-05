Eurovision 2024 | Angelina Mango è settima - vince la Svizzera

(Di lunedì 13 maggio 2024)brilla all’L’affascinante viaggio diall’Song Contest di Malmö si è concluso, segnando un capitolo memorabile nella sua carriera. In rappresentanza dell’Italia con il pezzo vincitore di Sanremo, “La noia di La Boa”,ha calcato il palco comeinterprete. Una prestazione spettacolare Accompagnata da cinque ballerini di talento,ha regalato uno spettacolo affascinante alla Malmö Arena, affascinando il pubblico internazionale. La sua performance ha ottenuto ampi consensi, guadagnando un totale di 268 punti sia dalle giurie dei vari paesi che dal televoto. first appeared on ...

Uno scatena tissimo Amedeo Minghi , quello che si è speso in commenti taglienti sull'Eurovision 2024, la kermesse canora vinta dallo svizzero NEMO, fieramente "non binario". come detto, il cantautore italiano si è lasciato andare sui social. Dove, ...

Con oltre 120 milioni di stream totali, entra in Top 200 della global chart di Spotify e in Top chart in oltre 20 paesi del mondo. Dopo la sua partecipazione all’Eurovision Song Contest, il 31 maggio esce il nuovo album “poké melodrama”. Questa ...

Angelina Mango debutta nelle classifiche streaming mondiali - angelina mango debutta nelle classifiche streaming mondiali - Continua il successo oltre confine di La noia (LaTarma Records, distribuito da ADA/Warner Music), brano con cui angelina mango ha rappresentato l'Italia alla finale dell'Eurovision Song Contest 2024 a ...

Battiti, in piazza a Gravina e Galatina: gli ospiti della due date - Battiti, in piazza a Gravina e Galatina: gli ospiti della due date - Nuovo appuntamento con la musica in Puglia: dopo Foggia, Brindisi e Ostuni prosegue il tour di “Road to Battiti”, l’evento di avvicinamento al “Radio Norba Cornetto ...

Eurovision 2024, Amedeo Minghi fuori controllo: come stronca Angelina Mango - Eurovision 2024, Amedeo Minghi fuori controllo: come stronca angelina mango - Nemo ha conquistato la 68esima edizione dell’Eurovision Song Contest, portando la vittoria in Svizzera. Con il brano The Code, Nemo ha portato sul palco di Malmo il tema della libertà… Leggi ...