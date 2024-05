Atenei -Viminale | attenzione a infiltrati

(Di lunedì 13 maggio 2024) 20.55 "Particolareè rivolta a impedire che soggetti estranei al mondo universitario possano infiltrarsi nelle manifestazioni al solo scopo di strumentalizzare il dissenso, alimentando forme di violenza che, per loro natura, sono incompatibili con la libera manifestazione del pensiero". Così ilal termine della riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza. "La proficua collaborazione tra Rettori e rappresentanti delle forze dell'ordine" ha sin qui reso "possibile limitare le tensioni", è stato evidenziato.

